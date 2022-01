G7 e G20 Youth Summit, al via la selezione dei delegati italiani (Di lunedì 17 gennaio 2022) In collaborazione con il governo italiano e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Young Ambassadors Society (Yas) sta selezionando i delegati che quest’anno entreranno a far parte della delegazione italiana allo Youth 7 (Y7) e allo Youth 20 (Y20), gli engagement group ufficiali dedicati ai giovani del G20 e G7. Y7 e Y20 sono piattaforme inclusive di dialogo, parte dell’agenda G7 e G20, che hanno l’obiettivo di consentire alle nuove generazioni di esprimere le loro idee e visioni per il futuro ai capi di Stato e di governo del G7 e G20. Tra i temi di quest’anno: sostenibilità , cambiamento climatico, occupazione giovanile, trasformazione digitale, salute, inclusione e pari opportunità ed economia globale. Per entrare a far parte delle delegazioni italiane di Y20 e Y7, i candidati dovranno avere età ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) In collaborazione con il governo italiano e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Young Ambassadors Society (Yas) sta selezionando iche quest’anno entreranno a far parte della delegazione italiana allo7 (Y7) e allo20 (Y20), gli engagement group ufficiali dedicati ai giovani del G20 e G7. Y7 e Y20 sono piattaforme inclusive di dialogo, parte dell’agenda G7 e G20, che hanno l’obiettivo di consentire alle nuove generazioni di esprimere le loro idee e visioni per il futuro ai capi di Stato e di governo del G7 e G20. Tra i temi di quest’anno: sostenibilità , cambiamento climatico, occupazione giovanile, trasformazione digitale, salute, inclusione e pari opportunità ed economia globale. Per entrare a far parte delle delegazioni italiane di Y20 e Y7, i candidati dovranno avere età ...

Advertising

lifestyleblogit : G7 e G20 Youth Summit, al via la selezione dei delegati italiani - - AndreaCortiAC : G7 e G20 Youth Summit, al via la selezione dei delegati italiani - unibait : G7 e G20 Youth Summit: la Young Ambassadors Society sta selezionando i Delegati Italiani per Y7 e Y20 - YAS_Society : ?? Scopri come partecipare cliccando sul link del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale… - m5stel : G7 e G20 Youth Summit: la Young Ambassadors Society sta selezionando i Delegati Italiani per Y7 e Y20 -