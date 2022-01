Calcio: Gravina e Abete, 'unità di intenti per uscire dalla crisi' (2) (Di lunedì 17 gennaio 2022) (Adnkronos) - “Colgo l'occasione per ringraziarvi – ha continuato Gravina – il Calcio dilettantistico sta soffrendo come e più di altre realtà del nostro movimento, ma non ha mai smesso di profondere energie, passione e spirito di sacrificio. Solo uniti possiamo fronteggiare la crisi generata dal Covid-19”. “Per me oggi è un po' come tornare a casa – ha esordito l'ex presidente federale Abete, ricordando la fondazione del club aziendale a metà anni '50 e militante proprio nelle categorie dilettantistiche – siamo impegnati nel ristabilire centralità alla LND attraverso un programma che vede la concertazione e il coinvolgimento di tutti i Comitati Regionali. Abbiamo accorciato le distanze con i territori e ristabilito le priorità dell'agenda della Lega Dilettanti, che porterà quanto prima alla celebrazione dell'Assemblea ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) (Adnkronos) - “Colgo l'occasione per ringraziarvi – ha continuato– ildilettantistico sta soffrendo come e più di altre realtà del nostro movimento, ma non ha mai smesso di profondere energie, passione e spirito di sacrificio. Solo uniti possiamo fronteggiare lagenerata dal Covid-19”. “Per me oggi è un po' come tornare a casa – ha esordito l'ex presidente federale, ricordando la fondazione del club aziendale a metà anni '50 e militante proprio nelle categorie dilettantistiche – siamo impegnati nel ristabilire centralità alla LND attraverso un programma che vede la concertazione e il coinvolgimento di tutti i Comitati Regionali. Abbiamo accorciato le distanze con i territori e ristabilito le priorità dell'agenda della Lega Dilettanti, che porterà quanto prima alla celebrazione dell'Assemblea ...

