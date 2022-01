Belen si fa vedere anche “brutta” in bagno e a Santiago dice “mamma è single” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Finalmente per Belen Rodriguez è arrivato l’ultimo giorno di quarantena. E’ rimasta a casa da sola con i suoi figli e ha fatto di tutto per non fare annoiare soprattutto Santiago. E’ contenta Belen, sta per uscire di casa e si sta preparando. Tra le tante stories c’è quella in bagno. Belen ha messo la maschera, un’ottima crema che suggerisce di provare ma non è una pubblicità, è semplice condivisione con i suoi follower. “Mi sto preparando per uscire al mondo che credo sarà stupendo, penso, spero” poi Belen spiega che non sta facendo pubblicità al prodotto ma desidera raccontare qualcosa. “Visto che faccio sempre la fenomena con le facce, come dice mio figlio, mi faccio vedere anche ce@@a” poi si sposta e mostra cosa c’è dietro: “E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 gennaio 2022) Finalmente perRodriguez è arrivato l’ultimo giorno di quarantena. E’ rimasta a casa da sola con i suoi figli e ha fatto di tutto per non fare annoiare soprattutto. E’ contenta, sta per uscire di casa e si sta preparando. Tra le tante stories c’è quella inha messo la maschera, un’ottima crema che suggerisce di provare ma non è una pubblicità, è semplice condivisione con i suoi follower. “Mi sto preparando per uscire al mondo che credo sarà stupendo, penso, spero” poispiega che non sta facendo pubblicità al prodotto ma desidera raccontare qualcosa. “Visto che faccio sempre la fenomena con le facce, comemio figlio, mi faccioce@@a” poi si sposta e mostra cosa c’è dietro: “E ...

Advertising

_bxnedxtta_ : RT @BiBiRiccio: Io che ogni 3x2 entro su Twitter per vedere se ci sono notizie su Belen e Stefano! - creeestina : Comunque pagherei per vedere la scena di Gianmaria che flirta con Belen e riesce pure a conquistarla Io non riesco… - STORMISKELLYBAG : @la_akasette Nooo, la Moric stava a vedere e poi lei e Urtis si davano il cambio ???????? comunque vabbè ma che ti vuoi… - Ma_Do_Sd : RT @Cherryflea: @Ma_Do_Sd Sei un triste livoroso del cazzo, non sai vedere la differenza tra prezzemolo e insalata + non godresti manco sot… - franceschashtag : Dato che sono anziana ho avuto un flash di quando su ig potevi vedere cosa commentava la gente su altri profili e c… -