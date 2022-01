Belén Rodriguez è single: confermata la rottura con Antonino Spinalbese (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo mesi di indiscrezioni è arrivata la conferma: Belén Rodriguez è tornata single. La relazione con Antonino Spinalbanese, nata oltre un anno fa e che ha portato alla nascita della piccola Luna Marì, è arrivata al capolinea e a confermarlo, la conduttrice stessa dai suoi profili social: “Bravo! Vorresti fare lo chef da grande? Visto che mamma è single almeno c’ho uno che mi cucina“, ha esclamato la Rodriguez al primogenito Santiago mentre si divertiva ai fornelli. Solo qualche mese fa la showgirl aveva dichiarato: “Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto“, poi, però, hanno iniziato a circolare le voci della presunta crisi, lei è volata in Uruguay insieme alla sua sua amica Patrizia mentre Antonino badava alla piccola ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo mesi di indiscrezioni è arrivata la conferma:è tornata. La relazione conSpinalbanese, nata oltre un anno fa e che ha portato alla nascita della piccola Luna Marì, è arrivata al capolinea e a confermarlo, la conduttrice stessa dai suoi profili social: “Bravo! Vorresti fare lo chef da grande? Visto che mamma èalmeno c’ho uno che mi cucina“, ha esclamato laal primogenito Santiago mentre si divertiva ai fornelli. Solo qualche mese fa la showgirl aveva dichiarato: “Un anno fa cercavo un posto dove stare bene eera quel posto“, poi, però, hanno iniziato a circolare le voci della presunta crisi, lei è volata in Uruguay insieme alla sua sua amica Patrizia mentrebadava alla piccola ...

