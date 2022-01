A1, giovedì notte chiusa uscita Valmontone per lavori (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa e manutenzione dei cavi della fibra ottica, in orario notturno, dalle 23:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze/Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro. Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentiredi posa e manutenzione dei cavi della fibra ottica, in orario notturno, dalle 23:00 di20 alle 6:00 di venerdì 21 gennaio, saràla stazione di, inper chi proviene da Firenze/Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.

Advertising

rtl1025 : ?? #SineadOConnor è ricoverata in #ospedale. La cantante di 'Nothing Compares 2 U' è stata ammessa giovedì notte per… - stammiLontano : @serafinobandini Giovedì lo andrà a fare mia figlia di 15 anni (visto che dal 1 febbraio non avrebbe potuto fare pi… - CIAfra73 : RT @CorneliaHale94: @Federic01996 @lorenzop861 @CIAfra73 @OnceUponATeddy @dumurin @hooneymoony @misscharmy @telesimo @fedesiino @AnnaSpocch… - CorneliaHale94 : @Federic01996 @lorenzop861 @CIAfra73 @OnceUponATeddy @dumurin @hooneymoony @misscharmy @telesimo @fedesiino… - pensachee : ho esame giovedì quindi potrei andare a padova martedì ma se vado martedì ho solo una notte per riabituarmi e poi h… -

Ultime Notizie dalla rete : giovedì notte Chiusa per una notte la stazione di Fiorenzuola sulla A1 ADV Sulla A1 Milano - Napoli, per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale, in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5.00 di venerdì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna. Contestualmente, ...

In Val Imagna addio al "Megno", ultimo ambulante con carretto e cavallo Don Andrea Pedretti, parroco di Costa Valle Imagna, ricorda così Carlo Vanoli, l'ultimo ambulante con carretto e cavallo, venuto a mancare nella notte tra giovedì e venerdì, all'età di 88 anni. "Non ...

L'anticiclone perde colpi, ecco come scendono le TEMPERATURE MeteoLive.it ADV Sulla A1 Milano - Napoli, per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale, in orario notturno, dalle 21:00 di20 alle 5.00 di venerdì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna. Contestualmente, ...Don Andrea Pedretti, parroco di Costa Valle Imagna, ricorda così Carlo Vanoli, l'ultimo ambulante con carretto e cavallo, venuto a mancare nellatrae venerdì, all'età di 88 anni. "Non ...