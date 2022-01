Un drone su Trump. Gli iraniani simulano la vendetta per Soleimani

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’omicidio di Qasemrimane una ferita ancora aperta per la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, e per i Pasdaran fedeli all’ex comandante delle forze Quds. Il militare iraniano, colui che era considerato l’artefice della strategia di Teheran in Medio Oriente, fu ucciso il 3 gennaio del 2020 da unamericano mentre era nella InsideOver.

... fu ucciso il 3 gennaio del 2020 da unamericano mentre era nella [...] Continua a leggere The post Unsu. Gli iraniani simulano la vendetta per Soleimani appeared first on ...Nel video un veicolo a quattro ruote entra nel resort di Mar - a - Lago dell'ex presidente degli Usa dovegioca a golf. Nel frattempo, un, guidato da un operatore che ha hackerato il ...