Pooh, Red Canzian ricoverato in ospedale: cosa è successo e come sta (Di domenica 16 gennaio 2022) Red Canzian ricoverato in ospedale, l’annuncio del batterista coglie di sorpresa i fan. cosa gli è successo? Fonte Foto Getty ImagesIl peggio è alla spalle ma i fan non possono che dirsi preoccupati per le condizioni di salute di Red Canzian, al secolo Bruno Canzian. Lo storico batterista dei Pooh era atteso sabato sera alla prima dello spettacolo Casanova Opera Pop, a cui ha lavorato incessantemente negli ultimi tre anni. Al suo posto un messaggio, in cui il noto musicista comunicava ai tanti spettatori accorsi al Teatro Metropolitano di San Donà di Piave, a Venezia. Canzian ha così annunciato il suo ricovero in ospedale. Red Canzian, commozione a Domenica In: lacrime per Stefano ... Leggi su chenews (Di domenica 16 gennaio 2022) Redin, l’annuncio del batterista coglie di sorpresa i fan.gli è? Fonte Foto Getty ImagesIl peggio è alla spalle ma i fan non possono che dirsi preoccupati per le condizioni di salute di Red, al secolo Bruno. Lo storico batterista deiera atteso sabato sera alla prima dello spettacolo Casanova Opera Pop, a cui ha lavorato incessantemente negli ultimi tre anni. Al suo posto un messaggio, in cui il noto musicista comunicava ai tanti spettatori accorsi al Teatro Metropolitano di San Donà di Piave, a Venezia.ha così annunciato il suo ricovero in. Red, commozione a Domenica In: lacrime per Stefano ...

Advertising

HiPeople_21 : Press Review / Red Canzian, l’ex Pooh ricoverato in ospedale: «Il peggio è alle spalle» - Corriere della Sera… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: L’ex Pooh Red Canzian ricoverato in ospedale per una grave infezione: «Il peggio è alle spalle» - marcoluci1 : RT @Corriere: L’ex Pooh Red Canzian ricoverato in ospedale per una grave infezione: «Il peggio è alle spalle» - Corriere : L’ex Pooh Red Canzian ricoverato in ospedale per una grave infezione: «Il peggio è alle spalle» - corriereveneto : #Treviso Red Canzian, l’ex Pooh ricoverato in ospedale: «Il peggio è alle spalle» -