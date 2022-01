Australian Open 2022 | il possibile cammino di Rafael Nadal nel tabellone Pericolo Zverev ai quarti | semifinale contro Berrettini?

Leggi su oasport

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ormai ci siamo, questa notte inizieranno gli. Si tratterà, come di consueto, del primo grande appuntamento della nuova stagione e tutti vorranno partire con il piede giusto. Tra i tanti tennisti in gioco, ci sarà anche lo spagnolo(n.6 al mondo), che in Australia andrà sicuramente a caccia di un grande risultato. Il maiorchino, che è tornato a giocare in queste ultime settimane dopo uno stop di quasi metà anno, si trova nella parte alta dele al primo turno affronterà lo statunitense Marcos Giron (n.66 al mondo). In caso di successo, ci sarà poi la sfidail vincente tra la wild carda Thanasi Kokkinakis (n.145 ATP) e il tedesco Yannick Hanfmann (n.126 del ranking). In un eventuale terzo ...