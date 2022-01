Anche Haftar in Israele Pellegrinaggio libico in vista del non voto

Leggi su formiche

(Di domenica 16 gennaio 2022) Per la seconda volta in tre mesi, il capo miliziano dell’EstKhalifaha cercato contatti conper sostenere la sua candidatura alle presidenziali. E per la seconda volta nell’ultima settimana escono informazioni su questo genere di tentativi dalla Libia: giovedì era toccato al primo ministro ad interim, Abdelhamid Dabaiba, finire sulle pagine dei giornali per voci di un suo incontro con il direttore del Mossad in Giordania. Dabaiba ha smentito: “Questo non è successo e non succederà in futuro, la nostra posizione è ferma e chiara sulla causa palestinese”. Il jet privato diè atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv (arrivato da Cipro), stessa visita fatta dal figlio Saddam a novembre, quando cercava l’appoggio israeliano per le elezioni che dovevano essere celebrate il 24 dicembre. ...