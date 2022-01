Sinead O’Connor in ospedale dopo la morte del figlio: i messaggi disperati su Twitter (Di sabato 15 gennaio 2022) Ora Sinead O’Connor è in ospedale, ma prima di scegliere il ricovero ha lanciato una serie di SOS su Twitter che, però, ora sono stati eliminati. A riportare la notizia è la CNN, che ha contattato anche i rappresentanti legali della voce di Nothing Compares 2U ma non ha ricevuto risposta. Secondo la stampa internazionale, la cantautrice irlandese avrebbe annunciato di voler raggiungere il figlio, e per questo avrebbe preoccupato i fan. Sinead O’Connor in ospedale Il ricovero di Sinead O’Connor in ospedale sarebbe scattato nella serata tra giovedì 13 e venerdì 14 gennaio. La cantante, sempre secondo la ricostruzione della CNN, aveva pubblicato una serie di tweet in cui, con parole piene di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Oraè in, ma prima di scegliere il ricovero ha lanciato una serie di SOS suche, però, ora sono stati eliminati. A riportare la notizia è la CNN, che ha contattato anche i rappresentanti legali della voce di Nothing Compares 2U ma non ha ricevuto risposta. Secondo la stampa internazionale, la cantautrice irlandese avrebbe annunciato di voler raggiungere il, e per questo avrebbe preoccupato i fan.inIl ricovero diinsarebbe scattato nella serata tra giovedì 13 e venerdì 14 gennaio. La cantante, sempre secondo la ricostruzione della CNN, aveva pubblicato una serie di tweet in cui, con parole piene di ...

