Advertising

FaganKara : RT @serieAnews_com: #Psg, Keylor #Navas positivo al #Covid: con #Donnarumma appena negativizzato è emergenza portieri - serieAnews_com : #Psg, Keylor #Navas positivo al #Covid: con #Donnarumma appena negativizzato è emergenza portieri - serieAnews_com : ?? Il giornalista #Rovera ha parlato della decisione di #Pochettino di alternare #Donnarumma e Keylor Navas al #PSG:… - serieAnews_com : ???? Dalla Francia non hanno dubbi: #KeylorNavas è stato definito come un 'salvatore' per quanto ha mostrato con il… - serieAnews_com : ?? Caos nello spogliatoio del #PSG: i giocatori faticano a comprendere la gestione di #Pochettino?? -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Keylor

Si sblocca subito Lione -, partita che chiude la 20esima giornata di Ligue 1 . All'8 , i padroni di casa sono infatti ... battere con un diagonale di destro il portiere avversarioNavas. ......Navas L'Equipe scrive che c'è un altro portiere italiano che si sta facendo strada ale non parla di Donnarumma. Stasera, contro il Lione, potrebbe andare in panchina il 19enne Denis ...Il Paris Saint-Germain ha comunicato la positività al Covid del portiere Keylor Navas, che quindi non sarà a disposizione stasera per il match contro il Brest. L’estremo difensore dei parigini è stato ...Aston Villa have reportedly contacted PSG with an offer to sign goalkeeper Sergio Rico on loan for the rest of the season with an option to purchase. #AstonVilla #PSG #SergioRico ...