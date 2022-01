Pd, Letta propone patto per il Quirinale. "Presidente sia super partes" (Di sabato 15 gennaio 2022) La corsa per l'elezione al Quirinale entra nel vivo e, dopo la decisione del centrodestra di chiedere a Silvio Berlusconi di sciogliere la riserva, adesso è il Pd a parlare. "La proposta che faccio è ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) La corsa per l'elezione alentra nel vivo e, dopo la decisione del centrodestra di chiedere a Silvio Berlusconi di sciogliere la riserva, adesso è il Pd a parlare. "La proposta che faccio è ...

danieledv79 : RT @ilriformista: Il segretario Pd #Letta ribadisce il ‘no’ a #Berlusconi, non fa nomi per il Colle ma propone un “patto di legislatura” e… - ilriformista : Il segretario Pd #Letta ribadisce il ‘no’ a #Berlusconi, non fa nomi per il Colle ma propone un “patto di legislatu… - ilfoglio_it : Alla direzione del Pd, Letta propone alla maggioranza un'intesa in tre punti per portare la legislatura fino al 202… - ddisanzo862 : Letta in #direzionePd propone ai partiti un patto in tre punti: 1) elezione di un Presidente super partes 2) rinnov… - b62895766 : #Letta propone un patto di fine legislatura per l’elezione di un presidente super partes. Gli stessi presidenti “su… -