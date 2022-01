Il gol non è più una Joya: Dybala non esulta, sguardo di ghiaccio verso la tribuna (Di sabato 15 gennaio 2022) Nessuna esultanza e sguardo di ghiaccio (prolungato) verso la tribuna. Paulo Dybala ha portato in vantaggio la Juve contro l'Udinese al 19', ma di godersi il gol non ci ha proprio pensato. La sua ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Nessunanza edi(prolungato)la. Pauloha portato in vantaggio la Juve contro l'Udinese al 19', ma di godersi il gol non ci ha proprio pensato. La sua ...

Ultime Notizie dalla rete : gol non Juve - Udinese, Dybala segna ma non esulta: poi guarda verso la tribuna. Realizza il gol del vantaggio contro l'Udinese ma interrompe la sua corsa dopo il gol e non esulta. L'argentino, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri, riceve l'abbraccio dei compagni di squadra e poi rivolge lo sguardo verso la ...

