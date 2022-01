Djokovic in gabbia aspetta l'ultimo verdetto (Di sabato 15 gennaio 2022) Il ministro gli nega il visto, Nole fa ricorso: nella notte arriverà la decisione, nel frattempo il campione è in stato di fermo di PAOLO FRANCI Leggi su quotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Il ministro gli nega il visto, Nole fa ricorso: nella notte arriverà la decisione, nel frattempo il campione è in stato di fermo di PAOLO FRANCI

Advertising

RikIranez : RT @SlevinPollaK888: Bernard Tomic (ex grande talento australiano bruciato da un padre fuori di testa n.d.r.) si lamenta col giudice che no… - SlevinPollaK888 : Bernard Tomic (ex grande talento australiano bruciato da un padre fuori di testa n.d.r.) si lamenta col giudice che… - skepticafro : RT @JacZan: Chi, al contrario di Djokovic, resta prigioniero nel Park hotel. Nell’hotel-prigione in cui era stato trattenuto il tennista, l… - ChiaraZn : RT @Internazionale: Djokovic, fermato alla frontiera perché non vaccinato contro il covid-19, è stato liberato. Ma nell’hotel-prigione in c… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Djokovic, fermato alla frontiera perché non vaccinato contro il covid-19, è stato liberato. Ma nell’hotel-prigione in c… -