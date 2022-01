Variante Omicron, Ecdc: “Al 46% in 21 Paesi Ue” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Variante Omicron al 46% in Europa. Lo riporta l’Ecdc, agenzia Ue con sede a Stoccolma, nel suo aggiornamento periodico sulla Covid-19, pubblicato poco fa. I ventuno Paesi dell’Ue e dello Spazio economico europeo che hanno fatto attività di sequenziamento del Sars-CoV-2 in quantità apprezzabile, nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 hanno riportato una prevalenza della Variante Omicron del 46,4%, raddoppiata rispetto al periodo di riferimento precedente, si legge. Ci sono ancora evidenze “limitate”, ricorda l’agenzia, che la gravità della malattia provocata da Omicron sia inferiore a quella associata alla Variante Delta, e “studi preliminari” indicano che gli attuali vaccini “potrebbero essere meno efficaci contro il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022)al 46% in Europa. Lo riporta l’, agenzia Ue con sede a Stoccolma, nel suo aggiornamento periodico sulla Covid-19, pubblicato poco fa. I ventunodell’Ue e dello Spazio economico europeo che hanno fatto attività di sequenziamento del Sars-CoV-2 in quantità apprezzabile, nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 hanno riportato una prevalenza delladel 46,4%, raddoppiata rispetto al periodo di riferimento precedente, si legge. Ci sono ancora evidenze “limitate”, ricorda l’agenzia, che la gravità della malattia provocata dasia inferiore a quella associata allaDelta, e “studi preliminari” indicano che gli attuali vaccini “potrebbero essere meno efficaci contro il ...

Advertising

AurelianoStingi : Io non sono nessuno ma mi trovo totalmente in disaccordo con le parole del professor #Galli. Nonostante la variant… - istsupsan : ??#Covid19, al 3 gennaio #variante #Omicron predominante in Italia ??prevalenza stimata #Omicron dell'81% ??#Delta a… - GiovaQuez : I risultati della flash survey: in Italia il 3 gennaio scorso la variante Omicron era predominante, con una prevale… - cgcronos : In Francia un milione di 'veri' contagiati al giorno, numeri record in Germania e Regno Unito ! Dopo questa notizia… - alfredopilot172 : RT @tempoweb: Bye bye #greenpass, Londra cancella il certificato vaccinale #covid #varianteomicfron #granbretagna #uk #iltempoquotidiano h… -