Va' Sentiero, passa per i Picentini ed il Cilento (Di venerdì 14 gennaio 2022) 3000 km nelle Terre Alte del Sud Italia e delle Isole condensate in appena 3 minuti grazie al video-racconto di Va' Sentiero, il giovane team che ha percorso a piedi l'intero Sentiero Italia Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: sono le regioni della terza tranche della spedizione di Va' Sentiero, il giovane team che ha percorso e documentato 7850 km del Sentiero Italia, l'alta via definita dalla CNN "il più grande dei grandi cammini". In tre minuti di video le 2 ragazze e i 5 ragazzi di Va' Sentiero raccontano i panorami, i volti e le storie scoperte lungo un cammino durato cinque mesi, iniziato il 25 aprile da Messina, in Sicilia, e concluso il 25 settembre sempre nell'isola, attraversando nell'ordine Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria. In particolare, la Campania è stata ...

