Ucraina | maxi attacco informatico a siti web governativi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Senato Usa ha intanto deciso di non approvare il disegno di legge proposto dal senatore repubblicano Ted Cruz finalizzato ad imporre sanzioni al gasdotto russo Nord Stream 2

Ucraina maxi

Read More World, siti internet governo sotto attacco informatico 14 Gennaio 2022 I siti del governo ucraino sono stati oggetto di unattacco informatico. A essere colpiti sono stati, tra ...Read More World, siti internet governo sotto attacco informatico 14 Gennaio 2022 I siti del governo ucraino sono stati oggetto di unattacco informatico. A essere colpiti sono stati, tra ...Che le tensioni socio-politiche si siano ormai trasferite sulla rete è un dato di fatto: basti vedere i ripetuti attacchi degli ultimi mesi, proprio in un 2021 che, dal punto di vista della sicurezza ...I siti del governo ucraino sono stati oggetto di un maxi attacco informatico. A essere colpiti sono stati, tra gli altri, i siti Internet del ministero degli Esteri, del ministero dell’Istruzione e de ...