Sinead O’Connor ricoverata dopo la morte del figlio: “Ho scelto di seguirlo” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ancora sconvolta per la morte di suo figlio Shane Lunny, la cantante irlandese Sinead O’Connor ha condiviso sui social alcuni messaggi deliranti in cui lasciava presagire di volersi togliere la vita. Allertati da persone a lei vicine la polizia e dei soccorritori hanno raggiunto la cantante prima che potesse compiere il folle gesto, e l’hanno condotta in una struttura specializzata. Già in passato Sinead O’Connor aveva manifestato tendenze simili. Sinead O’Connor ricoverata A pochi giorni dalla tragica scomparsa del figlio 17enne Shane (morto suicida dopo essere fuggito da una struttura psichiatrica) la cantante Sinead O’Connor ha postato sui social alcuni messaggi in ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ancora sconvolta per ladi suoShane Lunny, la cantante irlandeseha condiviso sui social alcuni messaggi deliranti in cui lasciava presagire di volersi togliere la vita. Allertati da persone a lei vicine la polizia e dei soccorritori hanno raggiunto la cantante prima che potesse compiere il folle gesto, e l’hanno condotta in una struttura specializzata. Già in passatoaveva manifestato tendenze simili.A pochi giorni dalla tragica scomparsa del17enne Shane (morto suicidaessere fuggito da una struttura psichiatrica) la cantanteha postato sui social alcuni messaggi in ...

