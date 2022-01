Scuola: preside Righi (Roma), '100 studenti in dad, una classe in didattica a distanza' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Al liceo statale scientifico Righi, a Roma, i numeri fluttuano tra rientri e nuove certificazioni. Con il ritmo di due tre nuove segnalazioni per classe di nuovi positivi o contatti stretti. Oggi gli studenti in dad sono 100. Solo una classe in dad. Lo riferisce all'Adnkronos la preside del liceo, Cinzia Giacomobono. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022), 14 gen. (Adnkronos) - Al liceo statale scientifico, a, i numeri fluttuano tra rientri e nuove certificazioni. Con il ritmo di due tre nuove segnalazioni perdi nuovi positivi o contatti stretti. Oggi gliin dad sono 100. Solo unain dad. Lo riferisce all'Adnkronos ladel liceo, Cinzia Giacomobono.

