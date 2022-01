Santanchè vince in tribunale contro giudice Esposito: “Nessuna diffamazione” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Espressioni come “colpo di Stato contro Silvio” o “sentenza politica e ideologica per eliminare Berlusconi” o ”la giustizia è come un cancro ed oggi diciamo che è toccata a Berlusconi” non sono diffamatorie. Lo ha deciso il giudice della sezione ‘diritti della persona’ del tribunale civile di Roma ‘assolvendo’ la senatrice di Fdi Daniela Santanchè dalle durissime parole pronunciate contro il magistrato Antonio Esposito, presidente della sezione feriale della Cassazione, che nell’agosto del 2013 ha condannato Silvio Berlusconi per frode fiscale nell’ambito del processo Mediaset. A darne notizia è la stessa parlamentare, coordinatrice regionale in Lombardia del partito di Giorgia Meloni. Con la sentenza dell’11 gennaio scorso, spiega Santanchè, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Espressioni come “colpo di StatoSilvio” o “sentenza politica e ideologica per eliminare Berlusconi” o ”la giustizia è come un cancro ed oggi diciamo che è toccata a Berlusconi” non sono diffamatorie. Lo ha deciso ildella sezione ‘diritti della persona’ delcivile di Roma ‘assolvendo’ la senatrice di Fdi Danieladalle durissime parole pronunciateil magistrato Antonio, presidente della sezione feriale della Cassazione, che nell’agosto del 2013 ha condannato Silvio Berlusconi per frode fiscale nell’ambito del processo Mediaset. A darne notizia è la stessa parlamentare, coordinatrice regionale in Lombardia del partito di Giorgia Meloni. Con la sentenza dell’11 gennaio scorso, spiega, il ...

