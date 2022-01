Sampdoria-Torino | D’Aversa | “Fisicamente stiamo bene | Quagliarella non si è allenato”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “A parte, si sono allenati tutti. Dal punto di fisico la squadra sta, dal punto di vista mentale anche ma aspettiamo la gara di domani per giudicare”. Così Robertoesordisce nella conferenza stampa alla vigilia di, sfida che apre la 22esima giornata di Serie A. Una sfida complicata contro un avversario di livello: “Sicuramente quella che affrontiamo domani è ilche ha battuto 4-0 la Fiorentina, quindi una squadra molto forte dal punto di vista fisico e con una rosa ampia. Dobbiamo ragionare sulla partita di Coppa Italia che ci ha visto vincitori e sulla partita di andata dove per atteggiamento non abbiamo giocato alla nostra altezza. Dobbiamo essere pronti sia a livello mentale e fisico ad affrontare una squadra forte”. Sul nuovo ...

Probabili formazioni di Sampdoria-Torino (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello; Candreva, Rincon, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. Torino (3-4-2-1): Gemello;