Processo Pip Marano | l’imprenditore Angelo Simeoli torna in libertà

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Processo Pip

TERRANOSTRA | NEWS

... ritenuto contiguo al clan Polverino, accusato di corruzione nell'ambito di unin cui sono ...antimafia di Napoli nata a margine della procedimento giudiziario relativo all'areadi Marano .Per quanto riguarda la zonail 2021 è stato l'anno dell'approvazione della variante normativa ...della conseguente variante alle norme tecniche di attuazione che completeranno ildi ...Torna in libertà l'imprenditore edile Angelo Simeoli, ritenuto contiguo al clan Polverino, accusato di corruzione nell'ambito di un processo in cui sono coinvolti anche ...Torna in libertà l'imprenditore edile Angelo Simeoli, ritenuto contiguo al clan Polverino, accusato di corruzione nell'ambito di un processo ...