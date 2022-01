Metropolis, Giannini ricorda Sassoli: "Non è possibile che ci si accorga del valore delle persone solo quando non ci sono più" (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Da un lato sono addolorato perché David era un amico. Dall'altro lato ero anche un po' indignato, perché pensavo: possibile che ci accorgiamo del valore di queste persone, di quello che possono portare nel dibattito politico solo quando non ci sono più". Il direttore de La Stampa Massimo Giannini ricorda David Sassoli durante Metropolis, la trasmissione del gruppo Gedi. Leggi su lastampa (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Da un latoaddolorato perché David era un amico. Dall'altro lato ero anche un po' indignato, perché pensavo:che ci accorgiamo deldi queste, di quello che posportare nel dibattito politiconon cipiù". Il direttore de La Stampa MassimoDaviddurante, la trasmissione del gruppo Gedi.

Advertising

LaStampa : Metropolis, Giannini ricorda Sassoli: 'Non è possibile che ci si accorga del valore delle persone solo quando non c… - giovanninia : RT @LaStampa: Metropolis, Giannini ricorda Sassoli: 'Non è possibile che ci si accorga del valore delle persone solo quando non ci sono più… - SalvatoreSamp : RT @LaStampa: Metropolis, Giannini ricorda Sassoli: 'Non è possibile che ci si accorga del valore delle persone solo quando non ci sono più… - calvi1956 : RT @LaStampa: Metropolis, Giannini ricorda Sassoli: 'Non è possibile che ci si accorga del valore delle persone solo quando non ci sono più… - sostienenadira : RT @LaStampa: Metropolis, Giannini ricorda Sassoli: 'Non è possibile che ci si accorga del valore delle persone solo quando non ci sono più… -