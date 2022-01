Le mappe di Google Maps diventano più dettagliate (Di venerdì 14 gennaio 2022) Google Maps fa sempre più parte delle nostre vite. Inizialmente si trattava solo di uno strumento di navigazione ma adesso per molti è diventato un luogo dove farsi ispirare e dove trovare informazioni su dove andare e cosa fare. A due anni di distanza dall’annuncio delle nuove mappe, ancora più dettagliate, oggi l’app del colosso di Mountain View annuncia l’arrivo di questo nuovo formato anche per Roma, prima città in Italia a ricevere il boost di informazioni per una migliore comprensione dei paesaggi urbani grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Non c’è da aggiornare nulla, basta aprire l'app o la tab sul browser per vedere le differenze sotto agli occhi: è una sorta di mappa in «alta definizione» con un corposo aggiornamento che punta sui dettagli del panorama o della città. Come cambiano le ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 gennaio 2022)fa sempre più parte delle nostre vite. Inizialmente si trattava solo di uno strumento di navigazione ma adesso per molti è diventato un luogo dove farsi ispirare e dove trovare informazioni su dove andare e cosa fare. A due anni di distanza dall’annuncio delle nuove, ancora più, oggi l’app del colosso di Mountain View annuncia l’arrivo di questo nuovo formato anche per Roma, prima città in Italia a ricevere il boost di informazioni per una migliore comprensione dei paesaggi urbani grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Non c’è da aggiornare nulla, basta aprire l'app o la tab sul browser per vedere le differenze sotto agli occhi: è una sorta di mappa in «alta definizione» con un corposo aggiornamento che punta sui dettagli del panorama o della città. Come cambiano le ...

