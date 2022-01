Ecco I "maschi di Pitti" al muro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non siamo certi che il ceo di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone, sarà felice di quanto stiamo per scrivere, ma un'edizione di Pitti Uomo migliore di questa appena conclusa non l'avevamo mai vissuta, e questo a prescindere dall'esigenza che – senza grandi eventi causa pandemia – la "fiera della moda maschile" era proprio una fiera e non, almeno in apparenza, il grande momento culturale progettato molti anni fa da Marco Rivetti. Era una fiera, con quasi 600 espositori per il côté uomo, 170 per il Pitti Bimbo annesso. E allora, che cosa c'è di male a non voler sembrare diversi da quello che si è? Abbiamo capito molto di più di tendenze questa volta (molto forte la maglieria, fantastici gli imper, calzature grandiose, siamo davvero i primi al mondo) di quanto ci sia mai capitato quando i visitatori erano 30mila, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non siamo certi che il ceo diImmagine, Raffaello Napoleone, sarà felice di quanto stiamo per scrivere, ma un'edizione diUomo migliore di questa appena conclusa non l'avevamo mai vissuta, e questo a prescindere dall'esigenza che – senza grandi eventi causa pandemia – la "fiera della modale" era proprio una fiera e non, almeno in apparenza, il grande momento culturale progettato molti anni fa da Marco Rivetti. Era una fiera, con quasi 600 espositori per il côté uomo, 170 per ilBimbo annesso. E allora, che cosa c'è di male a non voler sembrare diversi da quello che si è? Abbiamo capito molto di più di tendenze questa volta (molto forte la maglieria, fantastici gli imper, calzature grandiose, siamo davvero i primi al mondo) di quanto ci sia mai capitato quando i visitatori erano 30mila, ...

