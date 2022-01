È ufficiale: Salvini e Meloni candidano Berlusconi al Quirinale (Di venerdì 14 gennaio 2022) I leader della coalizione del centrodestra hanno convenuto che Silvio Berlusconi è “la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’Alta Carica” di Capo dello Stato “con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono. Gli chiedono pertanto di sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta”. Così in un passaggio della nota del centrodestra diramata dopo il vertice di villa Grande sul Quirinale. “Si sono riuniti oggi a Roma a Villa Grande i leader dei partiti e dei movimenti politici del centro-destra, per esaminare la situazione politica in vista dell’elezione del nuovo Capo dello Stato. L’incontro è servito a ribadire l’unità di intenti del centro-destra”, si legge nella nota del centrodestra. “Nel confermare il reciproco rispetto per le diverse scelte in ordine al Governo Draghi, i leader ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) I leader della coalizione del centrodestra hanno convenuto che Silvioè “la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’Alta Carica” di Capo dello Stato “con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono. Gli chiedono pertanto di sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta”. Così in un passaggio della nota del centrodestra diramata dopo il vertice di villa Grande sul. “Si sono riuniti oggi a Roma a Villa Grande i leader dei partiti e dei movimenti politici del centro-destra, per esaminare la situazione politica in vista dell’elezione del nuovo Capo dello Stato. L’incontro è servito a ribadire l’unità di intenti del centro-destra”, si legge nella nota del centrodestra. “Nel confermare il reciproco rispetto per le diverse scelte in ordine al Governo Draghi, i leader ...

"Risiko" Quirinale tra strategie e bluff: chi sarà il successore di Mattarella? Ad aprire ufficialmente la " partita " per il Colle , la convocazione ufficiale del Presidente della Camera Roberto Fico che pochi giorni fa ha comunicato che il primo ... rassicura Matteo Salvini. Ma ...

Berlusconi non si arrende (per adesso). Pressing del 'suo' Letta: scelta unitaria Inedita esternazione dell’eterno consigliere del leader azzurro. Oggi il vertice con Salvini, Meloni e centristi. Il Pd aspetta le mosse degli avversari ...

