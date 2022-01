David Rossi, la procura di Siena sapeva della mail falsa in cui si annunciava il suicidio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Emergono altri particolari inquietanti sulla morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena che è morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Il giudice per le indagini preliminari di Genova, Franca Borzone, oggi in pensione, aveva mandato alla procura di Siena la relazione della Polizia postale in cui si diceva che la mail in cui David Rossi annunciava il suicidio era stata creata dopo la sua morte (missiva che, inviata all’ex amministratore delegato di Mps Fabrizio Viola, e datata 4 marzo 2013, sarebbe stata scritta in realtà solo dopo il decesso di Rossi). Dunque la procura di ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Emergono altri particolari inquietanti sulla morte di, l’ex capocomunicazione di Monte dei Paschi diche è morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Il giudice per le indagini preliminari di Genova, Franca Borzone, oggi in pensione, aveva mandato alladila relazionePolizia postale in cui si diceva che lain cuiilera stata creata dopo la sua morte (missiva che, inviata all’ex amministratore delegato di Mps Fabrizio Viola, e datata 4 marzo 2013, sarebbe stata scritta in realtà solo dopo il decesso di). Dunque ladi ...

