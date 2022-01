Dakar 2022, vince Al-Attiyah: quarto successo in carriera (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ Nasser Al-Attiyah il vincitore della Dakar 2022. Il pilota qatariota ha potuto festeggiare al termine della tappa finale di Jeddah, 164 km, un rally dominato in lungo e in largo. A certificarlo i 27 minuti inflitti a Sebastian Loeb, secondo classificato. Per il 51enne alla guida della Toyota si tratta del quarto successo di fila, il secondo consecutivo. Il record, però, resta saldamente nelle mani di Stephane Peterhansel, capace di ottenere sei vittorie con le auto e due con le moto, per un totale di otto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ Nasser Al-il vincitore della. Il pilota qatariota ha potuto festeggiare al termine della tappa finale di Jeddah, 164 km, un rally dominato in lungo e in largo. A certificarlo i 27 minuti inflitti a Sebastian Loeb, secondo classificato. Per il 51enne alla guida della Toyota si tratta deldi fila, il secondo consecutivo. Il record, però, resta saldamente nelle mani di Stephane Peterhansel, capace di ottenere sei vittorie con le auto e due con le moto, per un totale di otto. SportFace.

Advertising

dakar : Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - sportface2016 : #Dakar 2022, vince #AlAttiyah: quarto successo in carriera - Metalingus_RS : RT @rallyssimo: Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel vincono la Dakar 2022. L'equipaggio Toyota è stato perfetto nel gestire il buon vantaggi… -