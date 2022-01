Cis Taranto | Ermellino Misto | 2 | 2 mln per finanziare 5 progetti a Crispiano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il definanziamento dell’acquario green diè un esempio di rimodulazione virtuosa delle risorse, anche a favore didestinati alla riqualificazione di beni culturali, edilizia scolastica e potenziamento di impianti nei comuni dell’area di crisi industriale complessa”. Lo scrive in una nota la deputata del gruppoAlessandra. “Da cittadina disono lieta di fornire alcuni dettagli sui programmi previsti per la cittadina in provincia di, per cui sono stanziati 2,2 milioni di euro. Gran parte di queste risorse, ossia 1,65 milioni, verranno utilizzate per il consolidamento strutturale e il restauro della famosa Torre Cacace, tra i simboli più vividi della ricchezza storica e artistica dell’entroterra Tarantino. 150 mila euro andranno invece ...

