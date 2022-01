Amadeus: “Fiorello e Maneskin a Sanremo? Magari! E renderemo omaggio a Carrà e Battiato” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ultimi ‘rodaggi’ alla macchina del Festival di Sanremo. E il ‘meccanico’ Amadeus ne approfitta per esprimere i suoi ultimi auspici-inviti rivolti all’amico Fiorello e ai Maneskin trionfatori della scorsa edizione. “Fiorello a Sanremo? Magari! Per lui le mie porte non sono aperte, sono spalancate!”. Quanto ai Maneskin, “speriamo!”. Restando nel campo delle ipotesi, c’è anche quella di una terza parentesi sportiva, dopo quelle che hanno visto per protagonisti prima Cristiano Ronaldo e poi Zlatan Ibrahimovic: “Una parentesi sportiva, relativa al presente o anche al passato, potrebbe sempre esserci”, lascia la porta aperta all’ipotesi il conduttore e direttore artistico. Fra le certezze, c’è invece l’omaggio a due grandi artisti che sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ultimi ‘rodaggi’ alla macchina del Festival di. E il ‘meccanico’ne approfitta per esprimere i suoi ultimi auspici-inviti rivolti all’amicoe aitrionfatori della scorsa edizione. “Per lui le mie porte non sono aperte, sono spalancate!”. Quanto ai, “speriamo!”. Restando nel campo delle ipotesi, c’è anche quella di una terza parentesi sportiva, dopo quelle che hanno visto per protagonisti prima Cristiano Ronaldo e poi Zlatan Ibrahimovic: “Una parentesi sportiva, relativa al presente o anche al passato, potrebbe sempre esserci”, lascia la porta aperta all’ipotesi il conduttore e direttore artistico. Fra le certezze, c’è invece l’a due grandi artisti che sono ...

