True Mothers | la recensione | madre | dove sei?

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladi, nuovo film di Naomi Kawase che esplora il tema dell'adozione e dei genitori biologici. Scrivere ladi, nuovo lungometraggio della cineasta giapponese Naomi Kawase, comporta qualche ricordo dell'a dir poco bizzarro panorama cinematografico e festivaliero dell'anno 2020: il film era infatti uno dei lungometraggi annunciati come parte della Selezione Ufficiale di Cannes, che aveva annullato la sua 71ma edizione ma comunque marchiato una sessantina di titoli, con tanto di logo che li accompagnava anche se esordivano in altri contesti. È stato il caso della fatica più recente di Kawase, che ha poi debuttato nell'autunno in occasione del Toronto International Film Festival, inaugurando un percorso cinefilo nel corso del quale è stato …