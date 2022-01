Torino, incendio in una mansarda: coinvolte due persone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Fiamme e paura al centro di Torino, in via Corte d’Appello angolo via Bellezia. Lì una mansarda ha preso fuoco, forse per via di un’esplosione che avrebbe causato anche il cedimento del tetto. Sul posto sono prontamente intervenuti soccorritori e agenti di polizia e carabinieri. L’incendio divampato nella mansarda al centro di Torino ha coinvolto due persone subito trasportare in ospedale. Ancora non si conoscono le loro condizioni. Un forte boato è stato avvertito dai dipendenti del Municipio, nei pressi dell’appartamento al terzo piano andato a fuoco. I dipendenti comunali, a scopo precauzionale, sono stati evacuati in attesa di capire cosa abbia provocato l’esplosione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Fiamme e paura al centro di, in via Corte d’Appello angolo via Bellezia. Lì unaha preso fuoco, forse per via di un’esplosione che avrebbe causato anche il cedimento del tetto. Sul posto sono prontamente intervenuti soccorritori e agenti di polizia e carabinieri. L’divampato nellaal centro diha coinvolto duesubito trasportare in ospedale. Ancora non si conoscono le loro condizioni. Un forte boato è stato avvertito dai dipendenti del Municipio, nei pressi dell’appartamento al terzo piano andato a fuoco. I dipendenti comunali, a scopo precauzionale, sono stati evacuati in attesa di capire cosa abbia provocato l’esplosione. L'articolo proviene da Italia Sera.

