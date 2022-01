Supercoppa, ascolti record per Inter-Juventus su Canale 5 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una Supercoppa Italiana da record su Canale 5. La supersfida tra Inter e Juventus” è stata seguita da 7.890.000 spettatori totali con il 33.18% di share individui (36.14% di share attiva). Ottimo risultato anche a livello di share tra i giovani, con il 43.05% di share sul target 15-34enni, 63.30% di share sul target uomini 15-19 anni e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022) UnaItaliana dasu5. La supersfida tra” è stata seguita da 7.890.000 spettatori totali con il 33.18% di share individui (36.14% di share attiva). Ottimo risultato anche a livello di share tra i giovani, con il 43.05% di share sul target 15-34enni, 63.30% di share sul target uomini 15-19 anni e L'articolo

