SIERO PFIZER: COCA-COLA NELLA “GRANDE ABBUFFATA”. In CdA Manager di Gates, Schwab (WEF), Facebook, Reuters, Goldman Sach (Di giovedì 13 gennaio 2022) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio La campagna mondiale di vaccinazione con Comirnaty potrebbe essere soprannominata “La GRANDE Bouffe”. La GRANDE ABBUFFATA è il leggendario film film italo-francese del 1973 diretto da Marco Ferreri con un cast di stelle: Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli, Philippe Noiret e Andréa Ferréol. Il film è incentrato su un gruppo … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio La campagna mondiale di vaccinazione con Comirnaty potrebbe essere soprannominata “LaBouffe”. Laè il leggendario film film italo-francese del 1973 diretto da Marco Ferreri con un cast di stelle: Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli, Philippe Noiret e Andréa Ferréol. Il film è incentrato su un gruppo … proviene da Database Italia.

Advertising

Serena85902760 : RT @Uni91070952: si questa sembra proprio fantascienza! con il passare del tempo, in condizioni ambientali normali, il campione di siero P… - polpetine : RT @Uni91070952: si questa sembra proprio fantascienza! con il passare del tempo, in condizioni ambientali normali, il campione di siero P… - ValeValentina2 : RT @Uni91070952: si questa sembra proprio fantascienza! con il passare del tempo, in condizioni ambientali normali, il campione di siero P… - Rosalba_Falzone : RT @Uni91070952: si questa sembra proprio fantascienza! con il passare del tempo, in condizioni ambientali normali, il campione di siero P… - Marco07267236 : RT @Uni91070952: si questa sembra proprio fantascienza! con il passare del tempo, in condizioni ambientali normali, il campione di siero P… -