Scelta a sorpresa per il Napoli | la decisione in vista del match di oggi

(Di giovedì 13 gennaio 2022), ilsfiderà la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli azzurri hanno preparato ila Castel Volturno e mister Spalletti ha recuperato diversi uomini per la gara di: Lozano, Meret e Malcuit sono negativi al Covid-19 e dovrebbero andare in panchina. FOTO: SSCLa società, però, ha preso unainedita in ottica del: come rivela l’edizione odierna de Il Mattino, non c’è stato nessun ritiro pre-gara all’Hotel Caracciolo. I ragazzi di Spalletti si sono riuniti direttamente questa mattina a Castel Volturno, per la seduta di rifinitura, e poi si ritroveranno per andare tutti insieme al Maradona. Unache, a quanto pare, è stata presa proprio dal tecnico Luciano Spalletti.