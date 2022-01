Roma, non solo Oliveira: altro colpo in arrivo dal Porto? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non si ferma il mercato in entrata della Roma. Dopo gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, Tiago Pinto studia un altro colpo dal Portogallo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport infatti, nel mirino del ds giallorosso è finito Tomas Esteves, terzino destro diciannovenne in forza al Porto B e che l’anno scorso ha vestito la maglia del Reading. Con le partenze di Villar, Borja Mayoral, Reynolds e Calafiori e gli esuberi di Santon e Fazio la rosa della Roma si è alleggerita parecchio. Così si pensa al presente ma soprattutto al futuro e Esteves rappresenta un potenziale colpo in prospettiva. Pronta un’offerta da 6.5 milioni di euro per convincere il Porto. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non si ferma il mercato in entrata della. Dopo gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio, Tiago Pinto studia undalgallo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport infatti, nel mirino del ds giallorosso è finito Tomas Esteves, terzino destro diciannovenne in forza alB e che l’anno scorso ha vestito la maglia del Reading. Con le partenze di Villar, Borja Mayoral, Reynolds e Calafiori e gli esuberi di Santon e Fazio la rosa dellasi è alleggerita parecchio. Così si pensa al presente ma soprattutto al futuro e Esteves rappresenta un potenzialein prospettiva. Pronta un’offerta da 6.5 milioni di euro per convincere il. Thomas Cambiaso

