Renzi | “Un anno fa mandato via Conte | abbiamo salvato l’Italia”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Una donna al Quirinale, il Mattarella bis, no anzi Mario Draghi. Matteosu radio Leopolda ha ironizzato sulle oscillazioni dei 5Stelle a 11 giorni dall’inizio delle votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica. “Noi pensavamo che Giuseppefosse un leader capace… ma il vero errore è proprio l’inizio della frase, ossia: pensavamo chefosse un leader. Ma va bene così, il Paese sta meglio di unfa e ripetere che noi avessimo ragione sulla fragilità dello schema di gioco dei 5Stelle ormai non serve a niente e nessuno”. “Unfa – ha ricordato– mandando a casafatto un favore agli italiani ma anche ai 5Stelle. Pensa tuche discute con Toninelli dello statuto del M5s – ha ...

La pensa però diversamente il leader di Italia Viva, Matteo, ieri ospite negli studi di Non è l'Arena di Massimo Giletti: 'Patto Mattarella - Draghi di un? Conoscendoli entrambi non credo ..." Unfa - ha ricordato- mandando a casa Conte, abbiamo fatto un favore agli italiani ma anche ai 5Stelle . Pensa tu Conte che discute con Toninelli dello statuto del M5s - ha detto...