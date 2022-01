Rai, il Cda prefigura un bilancio 2022 in pareggio. «Controllo rigoroso delle spese» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Carlo Fuortes (foto - Quirinale.it) L’Ad Rai Carlo Fuortes mantiene la linea e per il 2022 prefigura un bilancio in pareggio per il servizio pubblico. Dopo averlo annunciato, ora, lo ha fatto mettere nero su bianco. Con l’imprimatur del Consiglio d’Amministrazione. L’assemblea, riunitasi oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha infatti esaminato e approvato il budget 2022 del gruppo, illustrato dallo stesso Amministratore delegato Carlo Fuortes. Lo comunica la Rai in una nota. Secondo quanto illustrato dal top manager, la gestione dell’esercizio 2022 prefigura un risultato in pareggio nonostante la presenza degli oneri legati ai grandi eventi sportivi, in particolare i Mondiali di calcio in Qatar e le Olimpiadi invernali di Pechino. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Carlo Fuortes (foto - Quirinale.it) L’Ad Rai Carlo Fuortes mantiene la linea e per iluninper il servizio pubblico. Dopo averlo annunciato, ora, lo ha fatto mettere nero su bianco. Con l’imprimatur del Consiglio d’Amministrazione. L’assemblea, riunitasi oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha infatti esaminato e approvato il budgetdel gruppo, illustrato dallo stesso Amministratore delegato Carlo Fuortes. Lo comunica la Rai in una nota. Secondo quanto illustrato dal top manager, la gestione dell’esercizioun risultato innonostante la presenza degli oneri legati ai grandi eventi sportivi, in particolare i Mondiali di calcio in Qatar e le Olimpiadi invernali di Pechino. ...

