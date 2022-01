Omicron, Ema: “Vaccini meno efficaci su contagio e malattia lieve” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Vaccini anti-Covid meno efficaci contro i contagi da variante Omicron. E’ quanto ha precisato l’Agenzia europea del farmaco Ema. “Sebbene la maggior parte dei dati disponibili suggerisca che i Vaccini anti-Covid approvati stiano perdendo efficacia nella protezione contro l’infezione e la malattia lieve, continuano a fornire un’elevata protezione contro le forme gravi e la necessità di ricovero legata alla variante Omicron di Sars-CoV-2”, si legge in una nota in cui l’Ema dà notizia di un vertice che si è tenuto ieri, 12 gennaio, fra gli enti regolatori di tutto il mondo, per fare fronte comune e allinearsi su un eventuale percorso da seguire per arrivare a rendere disponibili, se necessario, dei Vaccini nuovi o ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022)anti-Covidcontro i contagi da variante. E’ quanto ha precisato l’Agenzia europea del farmaco Ema. “Sebbene la maggior parte dei dati disponibili suggerisca che ianti-Covid approvati stiano perdendoa nella protezione contro l’infezione e la, continuano a fornire un’elevata protezione contro le forme gravi e la necessità di ricovero legata alla variantedi Sars-CoV-2”, si legge in una nota in cui l’Ema dà notizia di un vertice che si è tenuto ieri, 12 gennaio, fra gli enti regolatori di tutto il mondo, per fare fronte comune e allinearsi su un eventuale percorso da seguire per arrivare a rendere disponibili, se necessario, deinuovi o ...

