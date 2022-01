Gf Vip, Katia furibonda contro Davide: Che brutto st****o! Maleducato, la prossima volta ti tiro uno…” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Venerdì scorso Alfonso Signorini era entrato in casa per riappacificare gli animi dei concorrenti della casa del Gf Vip che nell’ultimo periodo si erano fatti infuocati. Negli ultimi giorni le cosa sembravano essere un pò migliorate, ma ieri sera Katia Ricciarelli ha avuto un duro sfogo nei riguardi di Davide Silvestri con quest’ultimo che mentre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, amico di Manuel furioso contro Katia: “Cafona, rasenti il ridicolo. Fatti prestare la carrozzina…” Caos al Gf Vip: Katia minaccia Nathaly (VIDEO): “Questa la pagherai, con quella faccia che…” Gf Vip, Katia frase choc a Lulù: “Se fossi come te mi sparerei subito…” Web in rivolta GF Vip, ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Venerdì scorso Alfonso Signorini era entrato in casa per riappacificare gli animi dei concorrenti della casa del Gf Vip che nell’ultimo periodo si erano fatti infuocati. Negli ultimi giorni le cosa sembravano essere un pò migliorate, ma ieri seraRicciarelli ha avuto un duro sfogo nei riguardi diSilvestri con quest’ultimo che mentre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, amico di Manuel furioso: “Cafona, rasenti il ridicolo. Fatti prestare la carrozzina…” Caos al Gf Vip:minaccia Nathaly (VIDEO): “Questa la pagherai, con quella faccia che…” Gf Vip,frase choc a Lulù: “Se fossi come te mi sparerei subito…” Web in riGF Vip, ...

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Katia sbotta con Davide: 'Maleducato, non te la perdono' (Clip) - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli furiosa contro Davide Silvestri: “Ti tiro una sberla, maleducato. Questa non… -