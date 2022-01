Energia dal mare, al via i test su dispositivo Pewec 2.0 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Enea e Politecnico di Torino hanno messo a punto la versione 2.0 del Pewec, il convertitore di onde marine in Energia elettrica per il Mediterraneo, dove le onde sono di piccola altezza e alta frequenza. Questo sistema low-cost di produzione di Energia dal mare si presenta particolarmente interessante per le tante piccole isole italiane non autosufficienti energeticamente. Il nuovo sistema galleggiante, simile a uno scafo di forma semicircolare da posizionare in mare aperto, è in grado di produrre Energia elettrica sfruttando l’oscillazione del dispositivo per effetto delle onde. “Il Pewec 2.0 presenta alcune migliorie tecnologiche rispetto alla versione precedente. Un prototipo in scala 1:25 è stato testato presso la Vasca Navale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Enea e Politecnico di Torino hanno messo a punto la versione 2.0 del, il convertitore di onde marine inelettrica per il Mediterraneo, dove le onde sono di piccola altezza e alta frequenza. Questo sistema low-cost di produzione didalsi presenta particolarmente interessante per le tante piccole isole italiane non autosufficienti energeticamente. Il nuovo sistema galleggiante, simile a uno scafo di forma semicircolare da posizionare inaperto, è in grado di produrreelettrica sfruttando l’oscillazione delper effetto delle onde. “Il2.0 presenta alcune migliorie tecnologiche rispetto alla versione precedente. Un prototipo in scala 1:25 è statoato presso la Vasca Navale ...

