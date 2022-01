Covid | superate 140mila vittime dall’inizio della pandemia Zitromax | l’Aifa avverte “non è approvato”

(Di giovedì 13 gennaio 2022)lediin Italia. Emerge dal bollettino aggiornato sull’emergenza. Letotali sono 140.188, 316 in più di ieri quando complessivamente erano 139.872., 184.615 i nuovi contagi Secondo i dati dell’ultimo bollettinoProtezione civile sono 184.615 i nuovi contagi dain Italia. Crescono di 339 unità i ricoverati, scendono di una le terapie intensive occupate. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 17.648 persone, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è di 1.668 persone con 156 ingressi del giorno. Inoltre sono stati 1.181.179 in più i tamponi processati da ieri, tra molecolari e antigenici, con un tasso di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Covid, superate 140mila vittime dall’inizio della pandemia. E sul caso Zitromax l’Aifa avverte “non è approvato”… - Mereditella : @lollina571020 @wushurabbit Cmq l'hanno lasciato lì ad aspettare ore nel cortile e dopo doccetta di gesso lo voleva… - AnsaValledAosta : Covid: Sebastiani, Valle d'Aosta si avvicina a zona arancione. Soglie superate entro martedì prossimo #ANSA - baritoday : Puglia verso la zona gialla da lunedì: superate le soglie dei ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva… - AslRieti : Covid Asl Rieti: superate le 250.000 somministrazioni. Le terze dosi superano le 50.000 somministrazioni. Campagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superate

"Alla fine queste divisioni sono statemagnificamente con l'approvazione all'unanimità di ... "Non permettere alle parafarmacie di fare i tamponiè contro gli interessi dei cittadini. ...le 140mila vittime didall'inizio della pandemia in Italia. Emerge dal bollettino aggiornato sull'emergenza. Le vittime totali sono 140.188, 316 in più di ieri quando complessivamente ...Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Volano i contagi, mai come oggi, nella Comunità di Primiero, che supera i 300 positivi complessivamente, nei 5 Comuni del territorio. Fino a giovedì 13 gennaio si registr ...questi i due principali dati del bollettino Covid di oggi, 13 gennaio, in Alto Adige. Calano i ricoveri in ospedale ma crescono sensibilmente le persone in quarantena: ieri erano poco più di 12 mila e ...