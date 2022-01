Bolelli/Fognini in semifinale in doppio a Sydney (Di giovedì 13 gennaio 2022) Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono qualificati per le semifinali del "Sydney Tennis Classic" , torneo Atp 250 con un montepremi di 521.000 dollari che si avvia alla conclusione sul cemento dell'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Simonee Fabiosi sono qualificati per le semifinali del "Tennis Classic" , torneo Atp 250 con un montepremi di 521.000 dollari che si avvia alla conclusione sul cemento dell'...

Advertising

Sebastiano73 : @lorenzofares @SuperTennisTv da quella postazione, come vedi la coppia #Bolelli #Fognini? - Napolitanto : del senno del poi son piene le fosse. Ma @fabiofogna e @BolelliSimone stanno dimostrando di essere in forma e ancor… - ayy_markk : La coppia Bolelli-Fognini si può provare tanto ormai peggio di cosi - Sebastiano73 : Niente male la coppia #Bolelli #Fognini anche in prospettiva nazionale. Noto che hanno giocato spesso insieme a par… - fall3nsxul : “mA boLelLi e FogNIni NoN riUSciRebBerO a BatTere dEgLi sPEciAlisTi di DoPpio oRA” ma io vi spacco in due dorcopio -