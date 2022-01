5 trucchi per applicare il fondotinta di cui non sapevi di avere bisogno (Di giovedì 13 gennaio 2022) No, oggi non vogliamo spiegarti come applicare il fondotinta, perché quello probabilmente già lo sai e, soprattutto, non è poi così difficile. Ma se vuoi una base viso perfetta, coprente ma impercettibile, che non faccia spessore ed effetto cerone, che duri tutto il giorno e che ricrei un effetto seconda pelle andando però a perfezionarla, questi 5 trucchi per applicare il fondotinta ti serviranno per ottenerla. Lo spray fissante usalo, ma non solo a fine trucco Tante volte avrai sentito parlare di spray fissante o di acqua termale da vaporizzare a fine trucco, come ultimo step finale per sigillarlo e farlo durare più a lungo. È vero che questo è, soprattutto per lo spray fissante, l’utilizzo più diffuso, ma se vuoi che la tua base viso sia perfetta ed impeccabile, prova ad usarlo anche prima e ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 gennaio 2022) No, oggi non vogliamo spiegarti comeil, perché quello probabilmente già lo sai e, soprattutto, non è poi così difficile. Ma se vuoi una base viso perfetta, coprente ma impercettibile, che non faccia spessore ed effetto cerone, che duri tutto il giorno e che ricrei un effetto seconda pelle andando però a perfezionarla, questi 5perilti serviranno per ottenerla. Lo spray fissante usalo, ma non solo a fine trucco Tante volte avrai sentito parlare di spray fissante o di acqua termale da vaporizzare a fine trucco, come ultimo step finale per sigillarlo e farlo durare più a lungo. È vero che questo è, soprattutto per lo spray fissante, l’utilizzo più diffuso, ma se vuoi che la tua base viso sia perfetta ed impeccabile, prova ad usarlo anche prima e ...

SIMVIVI : RT @crlggg: Tutti i trucchi dei No Vax per ottenere il Super Green Pass: l'ultimo è la truffa del tampone - iconanews : Legambiente,no a trucchi per aggirare stop plastiche monouso - __kamalia__ : RT @ArmyLove1998: BTS GIVEAWAY! SOLO ITALIA ???? PREMI: 1°] Palette trucchi (nuova ancora confezionata), due maschere viso, le quattro foto r… - misiagentiles : #Covid19: tutti i trucchi dei #novax per ottenere il #SuperGreenPass: l'ultimo è la truffa del #tampone. Un contagi… - BuIISitting : RT @spud85: Seguitemi per altri trucchi per evitare la zona arancione -