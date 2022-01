Palù | Su Omicron c' è isteria | la curva scenderà  

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Fare la distinzione tra i ricoverati per Covid e i pazienti positivi ma in ospedale per altre patologie “può sicuramente fare capire che in questa ondata raggiunto il picco ci sarà una decrescita come sta avvenendo nel Regno Unito e come già avvenuto in Sud Africa. Dobbiamo guardare i numeri sulla base di quello che è il vero impatto sanitario”. Una persona non deve andare in ospedale “perché ha paura o perché c'è l'di". Lo ha detto il presidente dell'Aifa, Giorgio, nella puntata in onda stasera di Porta a Porta aggiungendo che “di fronte ad unache cala e poi che cresce in maniera esponenziale uno si chiede ‘ma allora questa cosa non finisce mai'. C'è una preoccupazione e un'”. Dati o settimanali o più diluiti Il presidente dell'Aifa si è detto favorevole ...