Napoli | finalmente Osimhen | intera seduta in gruppo per l’attaccante

seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina per l'ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani allo Stadio Maradona (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di torello e rapidità ha svolto possesso palla, lavoro tattico, palle inattive e partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto prima una parte di lavoro personalizzato e poi l'intera seduta in gruppo. Insigne ha svolto terapie.

