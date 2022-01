Coppa d’Africa 2022, Gradel fa gioire la Costa d’Avorio: Guinea Equatoriale k.o 1-0 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Costa d’Avorio sconfigge per 1-0 la Guinea Equatoriale all’esordio nella Coppa d’Africa 2022. I ragazzi di Beaumelle raccolgono tre punti fondamentali che li pongono in testa al loro raggruppamento. Decide il gran gol di Gradel al 5? del primo tempo, superlativo con la sua conclusione dalla distanza. Grande protagonista della serata è stato anche Franck Kessie. Il centrocampista del Milan ha fornito la solita grande prestazione di sostanza ed è rimasto sul terreno di gioco per 71 minuti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lasconfigge per 1-0 laall’esordio nella. I ragazzi di Beaumelle raccolgono tre punti fondamentali che li pongono in testa al loro raggruppamento. Decide il gran gol dial 5? del primo tempo, superlativo con la sua conclusione dalla distanza. Grande protagonista della serata è stato anche Franck Kessie. Il centrocampista del Milan ha fornito la solita grande prestazione di sostanza ed è rimasto sul terreno di gioco per 71 minuti. SportFace.

