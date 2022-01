Basket femminile | a Ragusa il recupero dell’11a giornata di Serie A1 | Moncalieri cede nell’ultimo quarto

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si conclude con un successo netto nelle dimensioni, ma non nella sostanza pratica, ildiA1 2021-2022 tra Passalacquae Akronos. 76-54 il punteggio finale, che va a premiare la formazione di Gianni Recupido anche in virtù di una spettacolare Awak Kuier da 23 punti e 8 rimbalzi. Sul fronte opposto bene Lea Miletic (11 punti) e Taina da Paixao (10). L’inizio è tutto a favore delle siciliane, che ritornano al PalaMinardi con un 11-2 di parziale di marchio Romeo-Kuier. Katshitshi e da Paixao sono importanti per prima tenere a contatto e poi causare il sorpasso delle piemontesi. Di lì in avanti è notevole il tasso di battaglia, con l’Akronos che risponde colpo su colpo a tutti i tentativi di allungo della Virtus Eirene, anche con un buon ...

L'azzurra subisce fallo e segna il libero aggiuntivo per il +1 Reyer (18 - 17). Jasmine Thomas rimette subito le cose in chiaro, con la bomba del +2 Riga (18 - 20). Le lettoni trovano poi la forza di ...... ma non del: Trinity , classe 2002, sì sta imponendo sempre più nel calcio ed è stata convocata dalla Nazionaledegli USA. THE ROSTER IS HEREE' scesa in campo solo l'Umana Reyer Venezia per l'undicesima giornata di Eurolega di basket femminile. Le ragazze di Andrea Mazzon vengono sconfitte al Taliercio di Mestre per 54-62 dalle lettoni del ...Nonostante le nuove norme, la squadra milanese non ha comunque il numero sufficiente di giocatrici a causa delle numerose positività al Covid ...