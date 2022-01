ATP Sydney 2022, Fabio Fognini condannato da due tie-break contro Brandon Nakashima (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ terminata negli ottavi di finale l’avventura a Sydney (Australia) di Fabio Fognini. Il ligure (n.36 del ranking) si è dovuto arrendere allo statunitense Brandon Nakashima (n.68 del ranking), impostosi per 7-6 (7) 7-6 (8) in 1 ora e 59 minuti di partita. Due tie-break hanno condannato l’azzurro, in un incontro nel quale alcuni errori ‘sanguinosi’ sono costati caramente al tennista di Arma di Taggia. Nel match Fognini non ha trovato la continuità giusta nei turni in battuta, specie nei momenti di grande tensione. In questo aspetto Nakashima si è rivelato superiore e ha conquistato così l’accesso ai quarti di finale dove affronterà il connazionale Reilly Opelka (n.25 del ranking), uscito vittorioso dal confronto con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ terminata negli ottavi di finale l’avventura a(Australia) di. Il ligure (n.36 del ranking) si è dovuto arrendere allo statunitense(n.68 del ranking), impostosi per 7-6 (7) 7-6 (8) in 1 ora e 59 minuti di partita. Due tie-hannol’azzurro, in un innel quale alcuni errori ‘sanguinosi’ sono costati caramente al tennista di Arma di Taggia. Nel matchnon ha trovato la continuità giusta nei turni in battuta, specie nei momenti di grande tensione. In questo aspettosi è rivelato superiore e ha conquistato così l’accesso ai quarti di finale dove affronterà il connazionale Reilly Opelka (n.25 del ranking), uscito vittorioso dal confronto con ...

