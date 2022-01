VIDEO Dakar 2022, highlights nona tappa: vittorie di De Villiers, Cornejo e Copetti (Di martedì 11 gennaio 2022) Oggi è andata in scena la nona tappa della Dakar 2022, il rally raid più prestigioso, importante e impegnativo al mondo. Nel deserto dell’Arabia Saudita i piloti si sono dovuti cimentare con nei 287 km di speciale con partenza e arrivo a Wadi Ad Dawasir. Tra le auto ha vinto Giniel De Villiers, tra le moto si è imposto Josè Ignacio Cornejo Florimo, tra i quad trionfo di Pablo Copetti, tra i camion sigillo di Eduard Nikolaev. Matthias Walkner è in testa tra le moto con 2’12” su Sam Sunderland e 3’56” su van Beveren. Nasser Al-Attiyah ha vita facile con 39’05” su Sebastien Loeb. Di seguito il VIDEO con gli highlights della nona tappa della Dakar ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Oggi è andata in scena ladella, il rally raid più prestigioso, importante e impegnativo al mondo. Nel deserto dell’Arabia Saudita i piloti si sono dovuti cimentare con nei 287 km di speciale con partenza e arrivo a Wadi Ad Dawasir. Tra le auto ha vinto Giniel De, tra le moto si è imposto Josè IgnacioFlorimo, tra i quad trionfo di Pablo, tra i camion sigillo di Eduard Nikolaev. Matthias Walkner è in testa tra le moto con 2’12” su Sam Sunderland e 3’56” su van Beveren. Nasser Al-Attiyah ha vita facile con 39’05” su Sebastien Loeb. Di seguito ilcon glidelladella...

